Manchester United rimontato, Solskjaer: “Si parla di bella prestazione, ma poi…”

Il Manchester United sogna il momentaneo aggancio in vetta alla classifica di Premier League ai danni del City. A svegliarlo ci pensa l’Everton, con un gol rocambolesco in extremis che rispedisce nuovamente indietro i Red Devils.

AMAREZZA

Il tecnico Ole Gunnar Solskjaer non si accontenta delle buona gara della sua squadra. L’occasione sprecata fa davvero male. Queste le seu parole ai canali ufficiali del club: “Quando sei al 94′ e stai vincendo prendere gol è molto peggio che nei primi minuti. Sino ai primi cinque minuti della ripresa loro sono stati superiori, ma poi abbiamo proposto un grandissimo gioco. Il calcio è questo, cercare di metterla dentro da una parte e cercare di tenerla fuori dall’altra. Noi non siamo riusciti a farlo, non siamo riusciti a tenerla fuori. E lo abbiamo pagato. Ma abbiamo giocato bene. Purtroppo parliamo di bella prestazione, di tanto possesso palla, di occasioni create. Ma alla fine portiamo a casa un punto”.