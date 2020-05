Manchester United, rimpianto Ighalo: “Vorrei concludere la stagione giocando perché…”

Arrivato nell’ultimo mercato invernale in terra inglese, Odion Ighalo, attaccante in forza al Manchester United, ha parlato ai microfoni della BBC.

Il centravanti, al momento in prestito dal club cinese dello Shanghai Shenhua, pare essere intenzionato a rimanere in Premier League dove, dopo alcuni problemi, si era ritagliato uno spazio importante nel pacchetto avanzato dei Red Devils: “Vorrei terminare la stagione, se possibile”, ha detto Ighalo. “Ero in buona forma, stavo aiutando la squadra con dei gol e successivamente abbiamo smesso per più di un mese (a causa dell’emergenza coronavirus ndr). Ho dato del mio meglio e spero di giocare. La squadra ha avuto un buon momento prima dell’inizio della pandemia. Attualmente sono in prestito, e questo in teoria ridurrebbe decisamente la mia esperienza in questo grande club”.