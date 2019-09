Manchester United, Rojo avverte: “Se non giocherò, a gennaio andrò via”

La stagione del Manchester United non è certo iniziata nel migliore dei modi: appena cinque punti conquistati in quattro gare, frutto di una vittoria, due pareggi ed una sconfitta, con i primi malumori che iniziano già a serpeggiare. Tra i giocatori insoddisfatti vi è anche il difensore Marcos Rojo, che si è sfogato in queste ore ai microfoni di Olé.

PASSATO E FUTURO – “In estate ho avuto la possibilità di lasciare lo United ed andare all’Everton, ma poi questo non è stato possibile per le decisioni del club e dell’allenatore. Ora dovrò lottare fino a dicembre, ma se non giocherò tenterò di andarmene a gennaio”.