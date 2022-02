Manchester United, Ronaldo sostiene che Rangnick non è degno di allenare la squadra

Forte attrito tra il calciatore e il tecnico

L'attaccante del Manchester United, Cristiano Ronaldo non è in buoni rapporti con l'allenatore Ralph Rangnick. Secondo quanto riporta AS, il 37enne portoghese considera il livello di Rangnick non abbastanza alto per lavorare al Manchester United. L'attaccante critica apertamente i metodi di lavoro del tecnico 63enne. Ma il malcontento è anche dell'allenatore che ha espresso apertamente la sua insoddisfazione per le prestazioni di Ronaldo. L'ex Juventus non segna da sei partite di fila e l'ultima volta che ha realizzato un gol risale al 30 dicembre 2021 nel match del 20esimo turno di Premier League contro il Burnley (3:1). La situazione è in continua evoluzione ma è evidente che a fine stagione uno dei due andrà via dallo United.