Manchester United, Roy Keane non ci sta: “Espulsione di Pogba? Un fallo normale”

Roy Keane è convinto che l'espulsione di Pogba non sia stata un provvedimento corretto

Uno dei temi salienti del fine settimana da poco trascorso non può che essere la disfatta clamorosa del Manchester United. I Red Devils hanno incassato una pesantissima sconfitta per 5-0 in casa contro il Liverpool nel derby d'Inghilterra. La disfatta allontana forse definitivamente la formazione di Ole Gunnar Solskjaer dalla vetta e mette il tecnico norvegese in discussione. Tra i responsabili del disastro c'è anche Paul Pogba, espulso per un'entrata durissima su Keita dopo solamente 15 minuti dal suo ingresso. Tuttavia c'è chi non ritiene corretto il provvedimento. Per esempio, Roy Keane, ex centrocampista dello United, spiega ai canali ufficiali del club la sua opinione: "Il rosso a Pogba? Un fallo normale, ai miei tempi sarebbe stato al massimo cartellino giallo".