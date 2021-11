Manchester United, sarà addio a Solskjaer: soluzione interna o… Laurent Blanc

Si va verso la fine dell'era Solskjaer in casa Red Devils

DOPPIA IPOTESI - In attesa della comunicazione da parte del Manchester United sono ormai iniziate le voci su i possibili sostituti. Come riportato da Sky Sport, sarebbero due le ipotesi. Una prima soluzione potrebbe essere quella interna, in vista anche del prossimo match di martedì in Champions League contro il Villarreal. In questo caso il nome è quello di Darren Fletcher, ex bandiera dei Red Devils e oggi direttore tecnico del club. In secondo piano, una pista straniera che porterebbe a Laurent Blanc. L'allenatore francese, che in carriera non ha mai allenato in Inghilterra, è attualmente sotto contratto con i qatarioti del Al-Rayyan ma si libererebbe per provare l'esperienza inglese in un club storico come quello dello United.