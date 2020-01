Manchester United, senti Scholes: “Il ko con il Burnley? Almeno prenderanno Bruno Fernandes…”

Situazione difficile in casa Manchester United. I Red Devils, nella giornata di ieri, sono stati battuti per 2-0 all’Old Trafford dal Burnley. Un ko che però, stando a quanto dichiarato dall’ex centrocampista Paul Scholes, potrebbe avere degli effetti benefici, almeno sul mercato. Queste le sue parole riportate dal Mirror.

MERCATO – “Questa partita potrebbe rappresentare un bene per Solskjaer per quanto riguarda il mercato. Potrebbe infatti spingere il club a spendere quel milione in più per i giocatori che stanno seguendo, come Bruno Fernandes. Il Manchester ha bisogno di rinforzi, la società deve aiutare il tecnico”.

