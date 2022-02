Manchester United si è pentito di aver preso Cristiano Ronaldo

A fine stagione il portoghese dirà addio allo United

Il Manchester United è pronto a lasciare partire a fine stagione l'attaccante Cristiano Ronaldo. L'ex Juventus ha manifestato più volte di lasciare il club visto che non ha un buon feeling con il tecnico Rangnick. Secondo The Mirror, il 37enne andrà via anche se il club non si qualifica per la Champions League. Lo United non metterà veti o ostacoli al portoghese che in questa stagione ha manifestato la sua delusione per il ritorno nel club. Ora c'è una crescente consapevolezza della dirigenza dello United che il ritorno di Ronaldo dopo 11 anni è stato un errore, guidato sia da fattori commerciali che dalla determinazione a impedirgli di unirsi al Manchester City.