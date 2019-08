Manchester United, Solskjaer accoglie Maguire: “Uno dei centrali più forti al mondo”

È la giornata di Harry Maguire al Manchester United. Ratificata l’operazione, la più costosa per un difensore nella storia del calcio, è tempo delle prime dichiarazioni. Ecco il commento dell’allenatore dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer: “È uno dei migliori centrali difensivi al mondo e sono felice di essermi assicurato il suo ingaggio – ha detto al sito ufficiale del club -. Ha una grande capacità di lettura della partita e la sua presenza in campo si avverte, riesce a mantenere la calma in situazioni di pressione. Si adatterà molto bene a questo gruppo fuori e dentro il campo. Ha una personalità da fuoriclasse e la ritengo una aggiunta fantastica per la nostra rosa”. Alcuni tifosi però non sono rimasti soddisfatti dell’acquisto, soprattutto per la spesa folle esercitata, come abbiamo scritto in questo altro nostro pezzo.