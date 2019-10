Manchester United, Solskjaer ai tifosi: “Dimenticatevi la gloria degli anni ’90…”

In casa Manchester United la situazione è davvero difficile. Ole Gunnar Solskjaer, tecnico dei Red Devils, è in bilico. La squadra non rende e il suo avvio di stagione è il peggiore di sempre. Oggi la sfida di Premier League contro il Newcastle e un risultato negativo potrebbe dare inizio alla rivoluzione, ad incominciare dalla panchina.

Come riporta il Sun, Solskjaer ha spiegato le difficoltà del momento mettendo in evidenza alcune differenze rispetto al passato. Realista e diretto, l’allenatore norvegese si è rivolto alla stampa e ai suoi tifosi: “Non siamo più negli anni ’90. Non siamo quel Manchester United. Sono tempi diversi, un calcio differente. Questo è un gruppo che si sta formando. In costruzione. Non ci sono tante squadre come la nostra. Abbiamo tanti giovani e sappiamo che ci saranno alti e bassi. Se troveremo la vittoria contro il Newcastle? Vedremo, la vittoria arriverà prima o poi. Ogni tanto quando termina una gara mi accorgo che, anche se non abbiamo vinto, eravamo lì a giocarcela. Questo è positivo perché vuol dire che stiamo crescendo”, ha concluso Solskjaer.