Manchester United, Solskjaer annuncia: “Per lui la stagione è terminata”

Brutta tegola in casa Manchester United. Intervenuto ai canali ufficiali del club inglese, l’allenatore Solskjaer ha annunciato che la stagione di Anthony Martial potrebbe essere terminata anzitempo a causa di un infortunio al ginocchio rimediato durante gli impegni internazionali, più precisamente nel corso del match tra Francia e Kazakistan. Queste le parole dell’allenatore norvegese: “Perdere Anthony per quello che potrebbe essere il resto della stagione è molto deludente, specialmente quando i rapporti e i segnali da lì (Francia) riportavano una situazione non grave“.

Lo stesso Deschamps, infatti, aveva parlato delle condizioni di Martial: “Anthony ha un piccolo problema al ginocchio. Non prenderà parte all’allenamento. L’idea di un infortunio grave è stata respinta. Abbiamo eseguito alcuni test, ma c’è ancora il dolore e, avendo viaggiato così a lungo, questo non ha aiutato“. Una diatriba che rappresenta l’ennesimo scontro tra una squadra di club e una Nazionale: dibattito che si è ulteriormente acuito in questo periodo storico dove le pause internazionali sono fortemente osteggiate.