Manchester United, Solskjaer: “Bruno Fernandes ha impressionato tutti, gli piace rischiare”

Bruno Fernandes è stato il grande colpo di mercato di gennaio del Manchester United, che lo ha prelevato dallo Sporting Lisbona. Di lui, alla vigilia della gara di Europa League contro il Bruges, ha parlato in conferenza stampa il tecnico dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer. Questo quanto raccolto dal Mirror.

QUALITA’ – “L’arrivo di Bruno ci dà qualcosa di diverso. A lui piace giocare sempre in avanti correndo anche qualche rischio, cosa che dovrebbe sempre fare chi gioca in questa squadra. Ha una visione di gioco straordinaria, vede le cose un paio di secondi prima rispetto agli altri giocatori e in una frazione di secondo riesce a cambiare idea. Giocando in un campionato più forte con avversari e compagni più forti non potrà fare altro che crescere. Ha impressionato tutti”.

