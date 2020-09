Manchester United, Solskjaer con chi ce l’hai? “Non tutti i club possono spendere certe cifre…”

Non solo Jurgen Klopp. Alla vigilia della nuova stagione di Premier League anche Ole Gunnar Solskjaer, mister del Manchester United, ha avuto modo di parlare del calciomercato e del momento particolare che si sta vivendo anche a causa dell’emergenza coronavirus. L’allenatore dei Red Devils ha commentato ai microfoni della BBC i possibili movimenti del suo club, in entrata e in uscita.

Solskajer: “Non tutti possono spendere tanti milioni…”

“Siamo sempre alla ricerca di un’opportunità per rafforzare la nostra rosa e ingaggiare grandi calciatori che si adattano a noi per carattere e caratteristiche di gioco”, ha spiegato Solskajer in ottica calciomercato. “Quest’estate e questo intero anno sono stati davvero strani. È molto importante che tutti capiscano che quello che è successo ha avuto un enorme impatto sul calcio. Purtroppo, non tutti i club sono in grado di spendere tanti milioni“. Non lo dice apertamente, ma anche il norvegese pare fare eco al collega del Liverpool Klopp che solamente poche ore prima aveva fatto un chiaro riferimento al mercato fantastico, e decisamente costoso, del Chelsea.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE