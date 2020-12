Manchester United, Solskjaer esagera: “Vittoria contro Leeds? Ci fossero stati i tifosi sarebbe finita 14-2…”

“Immagina solo se ci fossero stati 75 mila tifosi qui a vedere la gara, sarebbe passata alla storia come una delle migliori prestazioni del Manchester United contro il Leeds in casa”. Sono queste le parole di Ole Gunnar Solskjaer ai microfoni di Sky Sports dopo il successo dei Red Devils contro la squadra di Bielsa in campionato.

Non contento del 6-2 che porta il suoi al terzo posto in classifica, il manager norvegese si è spinto anche oltre ipotizzando un risultato ancora più largo nel caso in cui ci fosse stata anche la spinta dei fan dello United all’Old Trafford: “Penso sarebbe potuta finire 12-4! Era quel tipo di partita”, ha detto Solskjaer nel post gara. “È stato fantastico. Dal primo minuto avevamo un piano per inseguirli, attaccarli, e ovviamente la doppietta di McTominay nei primi tre minuti è stata un ottimo modo per iniziare”.

E sulla stagione: “Siamo a un terzo della stagione, nemmeno a metà. Quindi la posizione in campionato non è qualcosa che guarderemo. Pensiamo solo a migliorarci come squadre. A rimanere in forma perché nelle ultime gare siamo stati un po’ indietro di forma”. Infine un pensiero ai rivali del Leeds: “Non importa quale sia il risultato, 5-0, 0-5 o 0-0, loro hanno un certo atteggiamento e stile che ti fanno lavorare e tu devo concentrarti ogni minuto” ha concluso il mister.