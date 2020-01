Manchester United, Solskjaer esalta Bruno Fernandes: “Un leader e un vincente. Pronto a giocare”

Appena arrivato al Manchester United e subito protagonista. Bruno Fernandes è stato accolto benissimo dall’ambiente Red Devils e dal tecnico Ole Gunnar Solskjaer. L’allenatore ha parlato in conferenza stampa proprio del nuovo acquisto arrivato dallo Sporting Lisbona esaltandone le doti e chiamandolo già in causa per la gara del weekend di Premier League.

LEADER – Non fa giri di parole Solskjaer e su Bruno Fernandes ha detto: “È sufficientemente in forma per giocare e sarà certamente coinvolto. Sarà convocato”, ha detto il norvegese sulla gara contro il Wolverhampton. E sulle sue qualità ha aggiunto: “È un vincente, è stato un fantastico capitano per lo Sporting e anche qui sarà un leader”.