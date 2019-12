Manchester United, Solskjaer: “Il derby è sempre speciale, ma non il match dell’anno”

Sfida fondamentale in Premier League, domani – sabato 7 dicembre – si giocherà il derby di Manchester fra United e City. Il tecnico dei Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, è intervenuto in conferenza stampa: “Il City, rispetto a quando giocavo io, è squadra certamente più forte: il calcio è cambiato molto nel tempo, i derby di Manchester sono sempre partite speciale, ma non si può dire che sia il match più importante dell’anno. Per i tifosi ovviamente lo è, noi in ogni caso siamo pronti per affrontarlo. Non ci sarà Pogba, ancora infortunato, torna invece Martial. La fiducia nel calcio è cosa strana: veniamo dalla gara vinta col Tottenham che ci ha dato positività, un risultato del genere, proprio come quello di mercoledì sera, ci dà grande fiducia e aumenta la nostra autostima in vista del futuro”, ha detto Solskjaer, che proprio grazie al successo sugli Spurs ha mantenuto la posizione in panchina.