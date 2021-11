Manchester United, Solskjaer in bilico: due nomi per rimpiazzarlo

Il Manchester United valuta nuovi nomi per l'eventuale post Solskjaer: due i candidati più gettonati

Gli ultimi due mesi hanno deluso le aspettative dei tifosi del Manchester United. I Red Devils immaginavano una stagione da protagonisti, data l'ossatura di una squadra arrivata seconda nella scorsa Premier League e in finale in Europa League. E poi dal mercato era arrivato anche Cristiano Ronaldo. Invece tra ottobre e novembre sono arrivate pesantissime sconfitte, come il 5-0 interno contro il Liverpool nel derby d'Inghilterra. Così la posizione del tecnico Ole Gunnar Solskjaer si fa sempre più traballante. Serve una scossa e il nome più gettonato per risollevare la squadra sembra Zinedine Zidane. Il francese è rimasto appiedato dopo il ritorno al Real Madrid. Tuttavia il vincitore di tre Champions League consecutive non è il solo candidato. Secondo il Manchester Evening News, infatti, ci sarebbe anche Brendan Rodgers sul taccuino dei dirigenti del Manchester United. L'attuale tecnico del Leicester ha già allenato una big del campionato inglese, ossia il Liverpool. Con i Reds sfiorò il titolo nel 2013/14.