Manchester United, Solskjaer: “Nemmeno Roma è stata costruita in un giorno, serve tempo”

Ancora una volta, bersagliato dalle critiche, l’allenatore del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer chiede pazienza per la ricostruzione del club. “Siamo qui per costruire una nuova cultura, tutti insieme, per dare una nuova identità alla squadra – ha detto a Sky Sports il norvegese -. Era ciò che mi aspettavo? Sì, non ho mai detto che sarebbe stato un lavoro veloce, anzi dobbiamo proseguire mattone dopo mattone. Nemmeno Roma è stata costruita in un giorno. C’è bisogno di tempo e devo dire che l’atteggiamento dei ragazzi è encomiabile. Serve migliorare l’intesa del gruppo e lo stile di gioco, ma siamo sulla buona strada. Abbiamo tanti giovani, quando perdiamo una partita sono davvero arrabbiato dentro, pure quando le sessioni di allenamento non funzionano come vorrei”. Mercoledì è arrivato l’1-1 in Coppa di Lega, domani sera il Monday Night con l’Arsenal in Premier.