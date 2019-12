Manchester United, Solskjaer pazzo di Greenwood: “Come Cristiano Ronaldo, o anche meglio…”

Ancora in gol nel 4-1 del Manchester United al Newcastle, Mason Greenwood si sta dimostrando grandissimo protagonista tra le fila Red Devils. Le sue prestazioni e le sue reti stanno facendo impazzire proprio tutti, persino il tecnico Ole Gunnar Solskjaer che, come riporta il Sun, al termine della gara ha osato un paragone addirittura con… Cristiano Ronaldo.

CONFRONTO – “Non riesco a ricordare giocatori come Mason (Greenwood ndr). Ha una tecnica incredibile e una forza incredibile in entrambe le gambe. Non solo colpisce da 50 a 50 con entrambi i piedi, ma molto probabilmente da 60 a 60!”, ha detto il norvegese sull’attaccante. Poi il paragone: “Cristiano Ronaldo può fare lo stesso con la sinistra, ma Mason lo fa semplicemente in modo speciale: sa controllare, gestire la palla e colpire con tutti e due i piedi. Ha tutto ciò di cui ha bisogno. È giovane e ha molto da imparare, lo sa. Deve prendersi qualche responsabilità in più, come fa Rashford. All’età di 18 anni, io non ero nemmeno vicino al livello che sta mostrando lui ora”, ha detto Solskjaer su Greenwood.