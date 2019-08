Manchester United, Solskjaer protegge Pogba: “Basta razzismo, le autorità devono fare qualcosa”

Gravi episodi di razzismo social nei confronti di Paul Pogba, “colpevole” di aver fallito un calcio di rigore contro il Wolverhampton. A difesa del suo giocatore, come riporta il Sun, è intervenuto il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer.

PROVVEDIMENTI – “Paul sta bene, ha un carattere forte, ma non posso credere che nel 2019 siamo ancora a parlare di questi casi. Le autorità devono fare qualcosa a riguardo, dobbiamo proteggere le persone: non si possono accettare minacce di morte ed episodi di razzismo. I social media sono un luogo in cui le persone possono nascondersi dietro false identità: ci sono così tanti Ole Gunnar Solskjaer su Twitter…”