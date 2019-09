Manchester United, Solskjaer ‘quasi’ esonerato in diretta tv: il labiale di Jones e Woodward non lascia scampo

Potrebbe essere giunta al termine l’avventura di Ole Gunnar Solskjaer alla guida del Manchester United. L’ennesimo risultato negativo, il 2-0 subito dal West Ham in campionato, potrebbe essere stato fatale.

In Inghilterra, infatti, nelle ultime ore, sta facendo il giro del web una ripresa televisiva che ha scovato un labiale che sembra non lasciare scampo al mister dei Red Devils. Durante la sfida contro gli Hammers, in tribuna è andato in scena un particolare siparietto tra Phil Jones, difensore del Manchester United, ed il vicepresidente esecutivo del club, Ed Woodward. Il calciatore si è lasciato sfuggire una frase che pare essere stata “tradotta” come ‘domattina sarà licenziato’. Ad avvalorare la tesi anche la reazione del dirigente che stizzito ha risposto: “Siamo ripresi, stai zitto!”. Solskjaer non è stato licenziato, ancora, ma la sua posizione è decisamente in bilico, soprattutto dopo queste immagini che non sembrano lasciare spazio ad equivoci.