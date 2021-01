Manchester United, Solskjaer risponde a Klopp: “Rigori a favore? Sue parole una strategia per influenzare gli arbitri nei nostri confronti”

L’allenatore del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha risposto all’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp riguardo alle decisioni arbitrali che hanno portato ad un numero considerevole di rigori a favore dei Red Devils. Il manager tedesco dei Reds aveva curiosamento fatto notare con tono polemico che i rivali hanno ricevuto più ricordi in due stagioni rispetto a quelli avuti dalla sua squadra in cinque anni da allenatore. Una frecciata che è stata accolta e rispedita al mittente.

Come riporta Goal, Solskjaer ha affermato: “Non conto quante multe hanno loro. Se vogliono perdere tempo a pensare a quando ci faranno un fallo in area… beh, io non voglio farlo. Non posso sarepere perché loro dicano cose simili ma forse visto che l’anno scorso ha funzionato in semifinale di FA Cup quando Lampard disse cose simili. Beh, allora quella di Klopp è forse un modo per influenzare i giudici di gare nei nostri confronti. Non lo so, in ogni caso non mi interessa”.

Oggi il Manchester United sarà impegnato contro il City nel derby e, in caso di risultato positivo, si troverebbe a scavalcare proprio il Liverpool in testa alla classifica di Premier League.