Manchester United, Solskjaer si gode Cavani: “Porterà gol ed esperienza. Ha tanto da dare”

Il Manchester United protagonista sul mercato. Serviva un numero 9 e ne è arrivato uno niente male: Edinson Cavani. L’attaccante uruguaiano era svincolato dopo l’esperienza al Paris Saint-Germain e alla fine si è accasato con i Red Devils. Un vero e proprio botto last minute per gli inglesi di Ole Gunnar Solskjaer che ai canali ufficiali del club si gode l’arrivo dell’esperto bomber ex anche del Napoli.

Solskjaer accoglie Cavani

“Edinson è un giocatore di grande esperienza che dà sempre il massimo per la sua squadra. I suoi numeri sono fantastici e siamo felici di aver acquistato un giocatore di questo calibro”, ha esordito Solskjaer dopo l’annuncio di Cavani. “Porterà indubbiamente energia, potenza, leadership e una grande mentalità. Ma soprattutto, la cosa più importante: i gol. Ha avuto fin qui una brillante carriera, vincendo trofei in quasi ogni squadra per la quale ha giocato. E penso che abbia ancora molto da dare ai massimi livelli”.

Parla Cavani

Lo stesso centravanti ha rilasciato alcune prime dichiarazioni ai canali del club: “Il Manchester United è uno dei più grandi club al mondo ed è un vero onoere essere qui. Ho lavorato duramente in questo periodo e non vedo l’ora di giocare e rappresentare questo incredibile club. Ho giocato davanti ad alcuni dei tifosi più appassionati di calcio durante la mia carriera e so che sarà lo stesso a Manchester. Non vedo l’ora di vivere l’atmosfera di Old Trafford”, ha detto Cavani. “Non vedo l’ora di scrivere una nuova piccola storia all’interno del mio ‘libro’ del calcio. So che dovrò fare come sempre: lavorare, lavorare, lavorare. Ho parlato col mister e questo ha accresciuto il mio desiderio di vestire questa bellissima e storica maglia”.