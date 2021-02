Manchester United, Solskjaer si gode il 9-0 al Southampton: “Notte magica!”. E quel record…

Hanno segnato praticamente tutti nel 9-0 rifilato dal Manchester United al Southampton in Premier League. I Red Devils si godono una serata magica e decisamente ricca di reti. Felice anche il tecnico Ole Gunnar Soslkjaer che ha commentato ai canali ufficiali del club il clamoroso risultato ottenuto dai suoi. Una novità non assoluta per la squadra di Manchester e, allo stesso tempo, per i rivali, già passati alla cronaca per goleade simili.

Solskjaer: “Notte magica”

“Certamente abbiamo avuto un compito più facile a seguito della loro espulsione nelle prime fasi di gioco, ma comunque non è mai facile abbattere le squadre quando si difendono con tutti gli effettivi”, ha spiegato Solskjaer in riferimento alla partita. “Abbiamo mosso la palla molto bene, giocando in velocità e con molti giocatori che accompagnavano l’azione. È stata una di quelle partite che ogni tanto fai e ti diverti. Sono sicuro che a tutti è piaciuto essere là fuori con la maglia del Manchester United. I ragazzi stavano aspettando l’occasione per mostrare la loro abilità e questa è stata la notte in cui potevano divertirsi. Una notte magica. Il migliore? Penso alla prova di tutti. Quando il Southampton ha fatto gol, nonostante poi sia stato dato il fuorigioco, ci ha svegliato e abbiamo concluso la partita con ancora maggiore decisione”.

Una partita, come detto, anche da record. Infatti, come ricordato da Opta, si tratta solamente della terza volta nella storia della Premier League in cui si ha un punteggio con ben 9 reti di scarto. Il caso vuole che nei due precedenti ci siano ancora Manchester United e Southampton protagoniste. Nel 1995 i Red Devils rifilarono 9 reti all’Ipswich Town, mentre nel 2019 fu proprio il Southampton a subire 9 gol per mano del Leicester City. La terza partita è quella di queste ore… non certo una novità per Manchester United e Southampton.