Manchester United, Solskjaer: “Mercato povero? Siamo il club più ricco del mondo. Possiamo fare gli affari che vogliamo…”

L’emergenza coronavirus rischia di avere gravi effetti non solo sul calcio giocato, ma anche per quanto riguarda le future finestre di mercato, inevitabilmente condizionate da una disponibilità economica inferiore.

Ma c’è chi, come il Manchester United, potrebbe non avere di queste problematiche. Lo ha detto il tecnico dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer ai microfoni di Sky Sports: “Il calcio tornerà alla normalità prima o poi ed è importante farsi trovare pronti. Vogliamo essere i migliori in tutto”, ha detto il norvegese che sul tema mercato ha aggiunto: “Adesso abbiamo la possibilià di spendere meglio il nostro tempo, discutere dei giocatori, dei piani, valutando ciò di cui abbiamo bosogno. Ovviamente con i membri dello staff abbiamo guardato le partite, le abbiamo valutate e discusse attraverso videochiamate. Per quel che riguarda i trasferimenti non sappiamo come sarà la situazione. Chi può sapere quali club hanno bisogno di cedere i giocatori. Ciò che so è che noi al Manchester United siamo fra i più grandi a livello finanziario. Sono sicuro che saremo in grado, una volta tornati alla normalità, di fare gli affari che vogliamo”.

L’IMPATTO DEL CORONAVIRUS SUL MERCATO