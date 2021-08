Manchester United, Solskjaer trattiene Pogba: “Tratta col club, sa che lo stimo”

Il tecnico Red Devils tra campo e mercato

La Premier League è ormai iniziata da due turni, eppure a farla da padrone, soprattutto in casa Manchester United , è ancora il calciomercato. In modo particolare alcune situazione legate a certi elementi, anche di "grosso peso". Una delle spine principali porta il nome di Paul Pogba che tratta il rinnovo con un occhio al possibile addio a parametro zero nella prossima stagione. Intervenuto dopo l'1-1 contro Southampton, il manager dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer ha fatto il punto proprio sul centrocampista francese e su un'altra vecchia conoscenza del calcio italiano...

POGBA - ""Come ho detto molte volte, Paul è un top player: ci sono dei dialoghi in corso tra il club e il suo entourage che non mi riguardano, ma lui sa benissimo quanto lo stimi. Vogliamo metterlo in condizione di giocare bene", ha detto Solskjaer sul Polpo.