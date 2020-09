Manchester United, svanito Sancho si pesca in casa Real Madrid

I tifosi del Manchester United si sono svegliati dal sogno Jadon Sancho. L’esterno inglese non arriverà e il Ceo del Dortmund Watzke ha dichiarato che il giocatore ha un contratto fino al 2023 e che non si muoverà.

UNITED, SANCHO NON ARRIVA. SI PENSA A BALE

Svanito Sancho, lo United non ha alcuna intenzione di farsi trovare impreparato e per questo ha già pronto il piano B. Il nuovo nome è stato già in passato accostato ai Red Devils ed è quello di Gareth Bale. Il gallese è sempre più in rotta con i Blancos e questo potrebbe essere un vantaggio per la società inglese. Da definire ancora le cifre dell’affare, ma dal Sun sono fiduciosi che il Manchester farà un tentativo.