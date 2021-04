Manchester United teme i tifosi: triplicata sicurezza e nuovi protocolli segreti

Dopo i fatti relativi alla Superlega, in casa Red Devils si temono altri "scontri" con i fan

Un Old Trafford più sicuro e maggiore prudenza anche ai campi di allenamento di Carrington. Questa la novità in casa Manchester United dopo i recenti rapporti tesi avuti con i propri tifosi a seguito della vicenda Superlega. Nelle scorse ore un piccolo gruppo di fan si era intrufolato al campo dove i Red Devils giocano quotidianamente per preparare le gare di Premier League ed Europa League in segno di protesta dopo l'adesione e la successiva uscita dalla ormai nota competizione al momento non più realizzata.