Manchester United, tifosi furiosi: pronta ‘fuga’ dallo stadio per protesta verso la dirigenza

Momento delicato in casa Manchester United. I risultati sul campo, la gestione di alcune situazioni legate ai giocatori e alla società non stanno piacendo alla tifoseria. I fan sono molto insoddisfatti, non solo con il tecnico Ole Gunnars Solskjaer, ma soprattutto con i vertici dirigenziali. In modo particolare, come scrive il Sun, i colpevoli del momento no della squadra sarebbero lo chief executive Ed Woodward e la famiglia Glazer.

PROTESTA – Ecco perché, come spiega sempre il tablod britannico, all’Old Trafford è prevista una grande protesta. I tifosi del Manchester United starebbero preparando una ‘fuga’ di massa dallo stadio durante la partita contro il Wolverhampton del 1 febbraio. I tifosi dovrebbero abbandonare l’impianto al minuto 58′, momento scelto per ricordare il disastro aereo di Monaco nel 1958 che vide i ‘Busby Babes’ del Manchester United sfortunati protagonisti della tragedia con 8 calciatori morti. Una scelta che, secondo i fan, dovrebbe riaccendere nei giocatori Red Devils la fiamma per ritrovare la via del successo.