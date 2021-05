Manchester United, Tuanzebe in campo con… lo smartwatch al polso

Il difensore dei Red Devils ha sorpreso tutti nell'ultima gara dei suoi

Non è certo passata inosservata la partita del Manchester United contro il Leicester. E il motivo non è solo perché, con la sconfitta rimediata, i Red Devils abbiano "consegnato" il titolo di Premier League ai rivali del Manchester City ma anche per merito del difensore centrale Axel Tuanzebe che ha giocato tutta la partita con uno smartwatch al polso.