Manchester United, Van de Beek racconta: “Ero quasi dell’Everton poi Solskjaer…”

Il centrocampista è rimasto in Red Devils con la speranza di poter trovare spazio

Nelle scorse ore era stato il suo agente Guido Albers a raccontare quanto accaduto al suo assistito nella finestra di mercato estivo. Adesso è lo stesso Donny van de Beek a parlare della sua permanenza al Manchester United in cerca di rilancio. Intervenuto sui social nel corso di una diretta con Rio Ferdinand per FIVE, il centrocampista olandese ha parlato della sua voglia di giocare per i Red Devils e dell'intervento del tecnico Solskjaer nelle ultime ore di calciomercato.

PER GIOCARE - "Il 30 agosto ero ormai dell’Everton, dovevo solo andare lì e firmare", ha ammesso Van de Beek. "Stavo facendo le valigie quando mi ha chiamato Solskjaer e mi ha detto 'domani ti aspetto all’allenamento. Non partire, ho bisogno di te'. Ho parlato sia col manager che col club e sono stati chiari nella loro volontà di tenermi in squadra. Certo, fin qui non ho giocato un minuto ma lui mi ha detto che vedendomi ogni giorno in allenamento vede un Donny diverso. Io posso solo dire che ho bisogno di fidarmi di lui. Devo credere a queste parole. Penso che se non avesse avuto bisogno di me mi avrebbe lasciato andare, per cui penso che abbia dei piani per me".