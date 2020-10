Manchester United, Van de Beek reclama spazio: “Mi alleno bene e voglio giocare”

Un ottimo acquisto, almeno sulla carta, da parte del Manchester United quello di Donny Van de Beek, stellina olandese prelevata per circa 40 milioni dall’Ajax. Peccato che dopo qualche apparizione, per altro positiva, il giovane calciatore si sia ritrovato in panchina scatendo l’ira del suo procuratore e di qualche altro illustre ex calciatore come Van Basten che ha criticato la sua scelta di andare in Red Devils “per giocare poco”.

Ed è proprio il centrocampista a fare il punto sulla sua situazione e reclamare spazio, curiosamente attraverso il sito ufficiale della società inglese…

Van de Beek: “Mi alleno bene. Voglio giocare”

“L’allenamento è bello, ma le partite sono un’altra cosa”, ha commentato Van de Beek facendo riferimento al desiderio di scendere in campo per una gara ufficiale. “Tutti i calciatori vogliono giocare e io pure. Scendere in campo nei match è il motivo per il quale giochiamo a calcio. Ci sono tante partite in questa stagione e so che possiamo vincere se rimaniamo concentrati. Arsenal? Sappiamo che tipo di squadra è e dobbiamo prepararci al meglio. Veniamo da una bella gara contro il Lipsia in Champions League che ci ha dato grande fiducia ma adesso dobbiamo pensare al campionato”.