Manchester United, Woodward deciso: “Dobbiamo vincere la Premier League. Su Solskjaer…”

Dopo aver respinto le avance per l’acquisto del club, Ed Woodward, vice presidente esecutivo del Manchester United ha parlato a United We Stand delle ambizioni del club. Nonostante l’avvio complicato e la richiesta da parte del tecnico Ole Gunnar Solskjaer di tempo, il dirigente ha lanciato un chiaro messaggio che, in realtà, sorprende e non poco.

VINCERE – “Dobbiamo vincere la Premier League”, ha detto Woodward. “Considero la Premier League come il punto focale per ripartire. La competizione più importante, il punto di riferimento. La Champions League è una questione di fortuna, puoi tirare un dado e vedere cosa succede, ma vincere il campionato è diverso e noi dobbiamo vincere la Premier League. Dobbiamo fare bene commercialmente per fare bene in campo, dobbiamo anche spendere ed investire in modo coerente, ma abbiamo buoni scout e credo che su questo siamo messi bene”. “Solskjaer? Capisco la necessità di tempo, il tempo fa parte del lavoro ma dobbiamo fare tutto il possibile per tornare a vincere la Premier League. Sento che siamo sulla buona strada per tornare in vetta, ma dovremo essere pazienti”.