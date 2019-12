Manchester United, Young suona la carica: “Possiamo battere chiunque”

Momento positivo per il Manchester United, che, espugnando nella giornata di ieri per 2-0 il campo del Burnley, ha ottenuto la sua seconda vittoria consecutiva. Un bottino che ha rilanciato le ambizioni dei Red Devils, adesso quinti in classifica in attesa della conclusione del turno. A commentare il buon momento di forma della squadra è intervenuto il difensore Ashley Young.

CARICA – “In questo periodo dell’anno ciò che conta è solamente vincere ed ottenere punti, anche se avremmo dovuto chiudere prima la gara segnando subito il secondo gol. In ogni caso, se continuiamo a giocare come stiamo facendo nelle ultime settimane, possiamo battere chiunque”.

