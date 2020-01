Mané, continua il momento magico: suo il Pallone d’oro africano

Il momento d’oro di Sadio Mané non conosce fine. Dopo i trionfi di squadra in Champions, Supercoppa europea e Mondiale per club, l’attaccante del Liverpool si è tolto la prima soddisfazione personale vincendo il Pallone d’Oro africano 2019. I Reds piazzano un uno-due straordinario: al secondo posto si piazza Mohamed Salah, vincitore delle ultime due edizioni, la cui assenza alla cerimonia ha fatto non poco scalpore. Terzo gradino del podio per l’algerino del Manchester City, Riyad Mahrez. Mané riscrive ulteriormente la storia: è il secondo giocatore senegalese nella storia a conquistare il premio. Prima di lui ci era riuscito El Hadji Diouf con la doppietta nel biennio 2001-2002.