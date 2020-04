Mané rivela: “Volevo andare allo United. Poi è arrivato Klopp…”

Il Liverpool si coccola il suo tridente da sogno composto da Roberto Firmino, Mohamed Salah e Sadio Mané. Un trio delle meraviglie che rischiava di non formarsi se solo l’attaccante senegalese avesse scelto il Manchester United. Già, Mané e i Red Devils si sono sfiorati. Lo ha svelato il giocatore dei Reds al Times: “All’inizio pensavamo principalmente al Manchester United. È stato un momento difficile per me dato che ero spesso in panchina, quindi non pensavo che ci fosse qualcuno pronto a chiamarmi. Mi ha fatto piacere l’interesse di Klopp“. Un interesse nato quando Mané giocava al Southampton e segnò due reti al Liverpool in Premier nel 2016. Poi una risposta al commento fatto dallo stesso Klopp nei giorni scorsi riguardo il loro primo incontro: “Non pensavo di essere un rapper per lui”.