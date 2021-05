Mangala racconta i segreti di Guardiola per preparare… le sfide col Liverpool

"Guardiola fece giocare gli U23 come Salah-Firmino-Mané"

Pochi mesi, ma evidentemente abbastanza, per conoscere qualche piccolo segreto dello stile Pep Guardiola. Eliaquim Mangala, ex difensore del Manchester City, attualmente svincolato, ha vissuto solo a piccole dosi l'essere allenato dal manager catalano. Il calciatore è stato mandato in prestito nel corso degli anni ma è stato in grado comunque di affrontare la quotidianità delle sessioni di training del tecnico. A parlarne è stato proprio il centrale francese ai microfoni de L'Equipe. Nella sua intervista, un interessante passaggio anche sulla preparazione dei match contro il Liverpool...

Mangala e i segreti di Guardiola

"Guardiola cerca di mettere il giocatore in una simulazione di gioco. Mantiene i suoi principi, con la sua filosofia, ma si adatta costantemente a quello che accade in campo. Ha una squadra di football americano, dove gli schemi sono definiti. Tutto è pensato in base alla situazione che si vive in quel momento", ha detto Mangala. "Ognuno sa e deve sapere esattamente come comportarsi in ogni situazione. Se una squadra avversaria dovesse giocare col 5-5-0 anche noi difensori, a turno, sappiamo come attaccare e come muoverci".

In modo particolare l'ex difensore Citizens ha raccontato come Guardiola abbia preparato le partite contro il Liverpool: "Prima di alcune partite, a volte chiama gli U23, che vengono informati prima della sessione di cosa devono fare contro la prima squadra", ha raccontato ancora Mangala. "Prima del Liverpool, per esempio, i ragazzi dell'U23 devono comportarsi esattamente come giocano Salah-Firmino-Mané, cioè partendo dall'esterno e poi attaccando al centro. Il Liverpool ti costringe a giocare in mezzo ed è una trappola. In tal senso gli U23 del City devono replicare questo stile. Abbiamo preparato la partita contro il Liverpool così, con i ragazzi che facevano gli stessi movimenti del tridente Reds. Noi dovevamo trovare la soluzione e poi lui (Guardiola ndr) darci la sua. Ti offre una comprensione estrema dell'avversario".