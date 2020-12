Marcos Alonso, sgarbo sui social al Chelsea: like al post della sconfitta contro l’Arsenal

Il rapporto tra Marcos Alonso e il Chelsea non è assolutamente idilliaco in questi ultimi tempi. Il laterale difensivo spagnolo era titolare fino all’arrivo di Frank Lampard. Il tecnico dei Blues, infatti, ha puntato su altri innesti, escludendo progressivamente il giocatore dalle gerarchie. La tensione tra i due ha toccato anche picchi notevoli al punto che il giocatore è stato escluso dal progetto.

SGARBO

Così suona davvero come uno sgarbo nei confronti del Chelsea quello che ha combinato, forse inavvertitamente, Alonso. Marcos, infatti, ha lasciato un “mi piace” al post uscito sul profilo Instagram dei Blues che annunciava la sconfitta per 3-1 nel derby contro l’Arsenal. Lo spagnolo sembra voler accelerare i tempi per il divorzio e non nasconde la sua volontà di lasciare il club.