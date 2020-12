Matic carica il Manchester United: “Possiamo lottare per vincere la Premier League”

Il centrocampista del Manchester United Nemanja Matic ha commentato la vittoria per 3-2 dei suoi in casa dello Sheffield United nel match del 13° turno della Premier League. Una vittoria sofferta ma meritata che fa ben sperare anche in ottica… classifica finale.

Matic ci crede: “Il Manchester United può vincere la Premier League”

Intervenuto ai microfoni di BBC Radio 5 Live, Matic ha detto: “Approccio lento? No non credo che contro lo Sheffield siamo stati lenti ad ingranare. Semplicemente sapevamo il tipo di gara che dovevamo fare e sapevamo che loro avrebbero dato il massimo per darci fastidio. Siamo stati sfortunati nel subire gol per un piccolo errore, ma siamo riusciti a cambiare il corso dell’incontro e abbiamo segnato tre gol. Questi sono tre punti molto importanti per noi, ci avvicinano alla vetta della classifica”.

E proprio a proposito della situazione in Premier League: “Lo Sheffield United merita più di un punto in classifica, ma questo è il calcio. E noi, se continuiamo con lo stesso spirito… certo, a volte sarà difficile vincere ogni gara e dovremo confermare il nostor livello. Ma sono sicuro che facendo così possiamo lottare per vincere il titolo. per noi, ma in ogni partita dobbiamo confermare il nostro livello. Sono sicuro che possiamo lottare per il titolo. Non so se possiamo vincerlo ma sicuramente possiamo lottare per farlo”.