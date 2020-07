Matic, rinnovo col Manchester United e promessa: “Ho ancora tanto da dare come calciatore”

Nemanja Matic ha rinnovato fino al 2023 con il Manchester United. I rumors recenti hanno trovato conferma nell’annuncio della società ingelse: il centrocampista resta in Red Devils ancora a lungo. Nonostante sia spesso stato accostato a diversi club d’Europa, il classe 1988 ha deciso di rimanere.

Matic: ecco il rinnovo

“Come calciatore ho ancora molto da dare e molti obiettivi da raggiungere nella mia carriera”, ha detto Matic ai canali ufficiali del club dopo la firma sul contratto. “Farlo con il Manchester United è un grande onore. È una grande squadra, abbiamo un bel mix di giovani e giocatori esperti: siamo in un momento chiave della stagione e continuereno a lottare per rendere orgogliosi i nostri tifosi”. Molto soddisfatto anche il tecnico Ole Gunnar Solskjaer: “La sua esperienza e professionalità lo renderanno utilissimo per il gruppo. È un giocatore chiave per il nostro centrocampo e conosce molto bene cosa voglia dire giocare per questa squadra. È rimasto ambizioso, cosa che sarà vitale per noi che vogliamo raggiungere i nostri obiettivi nei prossimi anni”.

