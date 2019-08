Matip e Salah abbattono l’Arsenal: 3-1 e Liverpool a punteggio pieno

L’Arsenal esce da Anfield tra i rimpianti, il Liverpool da leader in classifica. Stati d’animo opposti al termine del big match della terza giornata di Premier League. I Gunners giocano meglio nella prima mezz’ora quando sfruttano il pressing sui difensori centrali di Jurgen Klopp per innescare pericolose ripartenze. Aubameyang e Pepe si divorano due facili occasioni a tu per tu contro Adrian e schernendo addirittura Van Dijk. Ma al primo affondo passano i Reds: al 41′ Matip trova il vantaggio di testa. Nella ripresa si scatena Salah: l’egiziano trova il gol su rigore e poi si invola verso la porta prima di battere Leno. All’85’ arriva il gol di Torreira in mischia. Non basta per rimontare. Vince il Liverpool 3-1 e vola in classifica.