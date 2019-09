McTominay illude lo United, Aubameyang salva l’Arsenal: è 1-1

Il posticipo di lusso non regala grandi sussulti a livello di classifica. Manchester United ed Arsenal non riescono ad avere ragione l’una dell’altra e conquistano un punto utile più a smuovere la propria posizione. Non manca lo spettacolo perché le grandi deluse cercano riscatto e la gara è viva ed aperta a qualsiasi ribaltone. I Red Devils sfiorano il vantaggio con Pereira, ma Leno è bravo a bloccare in due tempi la conclusione. Dall’altra parte del campo, sul ribaltamento seguente, De Gea si supera con un doppio intervento ai danni di Saka e Gendouzi. Al 45′ arriva il vantaggio dello United: McTominay trova l’angolo alto alla destra del portiere. Nella ripresa, al 58′ Aubameyang sfrutta un errore nel disimpegno del Manchester e pareggia per l’Arsenal. I Gunners faticano a riversarsi in avanti e nel finale Leno salva il risultato. Finisce 1-1.