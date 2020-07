Meraviglia City: fa la festa al Liverpool, Reds distrutti 4-0!

Non si può considerare una rivincita a tutti gli effetti, dato che il Liverpool ha già centrato il suo obiettivo, vincendo la Premier League. Eppure il big match tra i Reds e il Manchester City valeva moltissimo per i campioni d’Inghilterra uscenti. Battere i nuovi detentori ha un significato importante perché da un lato permette di blindare il secondo posto e dell’altro lancia un messaggio chiaro: la lotta tra le due formazioni più forti del calcio inglese è destinata a continuare ancora. Così il clamoroso poker rifilato dai Citizens agli uomini di Klopp sa tanto di piccola rinascita condita da un pizzico di rivalsa.

IL MATCH

Il possesso palla e il senso della posizione di Guardiola contro il pressing feroce e la verticalizzazione continua di Jurgen Klopp. Il dualismo più intenso degli ultimi tre anni in Inghilterra scrive l’ennesimo capitolo. I Citizens hanno abdicato a favore dei Reds, ma non intendono genuflettersi di fronte ai nuovi campioni. L’avvio è favorevole ai padroni di casa che mettono paura ad Alisson. Tuttavia il primo vero lampo è di Salah, che, servito perfettamente da Firmino, colpisce il palo. Ma è un fuoco di paglia: al 25′ rigore per il City realizzato perfettamente da De Bruyne. Passano 10 minuti e Sterling raddoppia con un perfetto dribbling su Gomez e una finta che spiazza Alisson. Al 44′ arriva il tris: ancora De Bruyne protagonista con un passaggio perfetto per Foden che sigla il 3-0. Nella ripresa la musica non cambia. Al 66′ Sterling mette a sedere Fabinho e va al tiro, trovando la deviazione decisiva di Oxlade-Chamberlain per il clamoroso 4-0. Il risultato non cambierà più fino alla fine. Una grande gioia per i Citizens, sempre più secondi.