Mia Khalifa, dal porno al tifo…contro l’Arsenal: “Supporto chiunque giochi contro di loro…”

Prima la birra scolata per festeggiare la rete del Watford contro l’Arsenal, poi, dopo il pareggio finale 2-2 la spiegazione social: “Tifo tutte le squadre che sfidano l’Arsenal”.

Così Mia Khalifa, ex attrice pornografica, e nota tifosa del West Ham, ha voluto spiegare il perché delle immagini pubblicate su Instagram in cui si scola un’intera birra in onore di una delle reti subite dai Gunners.

La nota rivalità tra West Ham e Arsenal è arrivata ad un punto di non ritorno – si fa per scherzare -, tanto che la Khalifa, con indosso la maglia del Watford è diventata una super tifosa nonostante la sua fede sia ben diversa. “Tifo tutte le squadre che affrontano l’Arsenal”, ha spiegato la ragazza ai fan che le chiedevano il perché del sostegno ad un’altra squadra. Per la gioia degli uomini di Quique Sánchez Flores, adesso il Watford ha un’altra super tifosa…