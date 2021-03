Micah Richards non ha dubbi: “Chelsea spaventoso con Haaland nella prossima stagione. Sarebbe la ciliegina…”

La Premier League la conosce molto bene, ecco perché le parole di Micah Richards vanno prese con grande attenzione. L’ex calciatore di diversi top club d’Europa come il Manchester City ha parlato della prossima stagione inglese e di quello che potrebbe essere un acquisto decisivo ai fini della vittoria del campionato. L’ex difensore ha parlato in modo particolare del Chelsea e del potenziale arrivo di Erling Haaland in quel di Londra.

Micah Richards: “Con Haaland Chelsea sarebbe spaventoso”

Come riporta il Daily Mail, Micah Richards ha commentato ai microfoni della BBC l’attuale momento del Chelsea soffermandosi sul futuro del club blues e il potenziale acquisto di Haaland tanto chiacchierato nelle ultime settimane: “Dico che se il Chelsea prendesse Haaland sarebbe davvero un club spaventoso. Potrebbe vincere la Premier League”, ha detto l’ex difensore. “Sarebbe la ciliegina sulla torta. Hanno provato acquistando Havertz e Werner ma Haaland è tutta un’altra cosa. Con Tuchel hanno risolto i problemi in difesa ma hanno ancora delle lacune in avanti. E prendessero il norvegese…”.