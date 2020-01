Milan, si cambia in porta: Reina all’Aston Villa, Begovic in rossonero

Era nell’aria e ora è arrivata l’ufficialità. Il Milan cede il secondo portiere Reina all’Aston Villa in prestito fino al 30 giugno 2020. Questo il comunicato della società rossonera: “AC Milan comunica di aver ceduto alla società Aston Villa FC le prestazioni sportive del calciatore José Manuel Reina a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2020. Il Club augura a Pepe le migliori soddisfazioni personali in questa seconda parte della stagione sportiva”. In arrivo a Milano Asmir Begovic, il bosniaco arriva in rossonero dal Bornemouth sempre per sei mesi.

ALTRO RINFORZO – Dopo l’arrivo di Kjaer e quello di Ibra, il Milan si assicura un nuovo rinforzo. E proprio Begovic potrebbe già essere titolare contro la Spal in Coppa Italia, visto il problema muscolare rimediato da Donnarumma. Altrimenti, possibile l’esordio in stagione di Alfredo Donnarumma.