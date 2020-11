Milner ne ha abbastanza: “Il Var mi sta facendo perdere l’amore per il calcio…”

James Milner non ci sta e lo dice apertamente tra rabbia e dolore. Il capitano del Liverpool ha voluto affidare ad un messaggio sulla propria pagina Instagram un pensiero sull’utilizzo del Var che anche nell’ultimo turno di campionato dei Reds è stato decisivo al fine del risultato annullando due reti e portando al rigore del pari del Brighton allo scadere.

Milner non ci sta

“È ‘chiaro ed evidente’ che ci sia bisogno di parlare seriamente riguardo al Var”, ha scritto Milner nel suo post facendo anche riferimento al modo in cui è scritto il regolamente per l’utilizzo della tecnologia. “Certamente non sono il solo che si sta disinnamorando del calcio per come vanno le cose in questo momento…”. Dichiarazioni polemiche ma anche molto sentite a livello emotivo. Per il calciatore inglese, per giunta, la serata è stata decisamente infelice dato che ha dovuto anche abbandonare il terreno di gioco per infortunio.