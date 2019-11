Mourinho al Tottenham, il parlamentare: “Il suo ego più grande del nostro stadio…”

Il Tottenham ha scelto: sarà José Mourinho a sostituire Mauricio Pochettino alla guida della squadra. Il portoghese torna così in pista dopo l’esonero dello scorso dicembre dal Manchester United, club nel quale la sua eredità è stata raccolta da Ole Gunnar Solskjaer. L’arrivo dello Special One agli Spurs ha scatenato numerosissime reazioni, tra le quali si registra quella di David Lammy, membro del parlamento britannico per il quartiere di Tottenham.

TWEET – Queste le sue parole affidate ad un tweet: “Tottenham è grande solamente quattro miglia quadrate, faremo fatica a contenere l’ego di Mourinho, visto che è più grande anche del nostro nuovo stadio”.