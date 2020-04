Mourinho ammette: “Allenamento al parco? Ho sbagliato, ho violato il protocollo”

Un allenamento che ha fatto discutere, quello organizzato nella giornata di ieri da José Mourinho. Il tecnico del Tottenham ha tenuto una seduta con alcuni giocatori all’interno di un parco pubblico a Barnet, scatenando numerose polemiche. Tanto che lo Special One, in queste ore, ha dovuto ammettere pubblicamente l’errore.

SCUSE – “Le mie azioni non sono state in linea con il protocollo del governo, per il quale dobbiamo avere contatti solamente con i membri della famiglia. E’ fondamentale che ognuno di noi faccia la propria parte seguendo le disposizioni, aiutando così gli eroi del servizio sanitario nazionale a salvare vite”.