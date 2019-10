Mourinho, arrivano conferme sul futuro: allenerà ancora in Premier League

Ancora rumors sul futuro di José Mourinho. Il portoghese, dopo l’esperienza col Manchester United potrebbe tornare ad allenare in Premier League. Secondo ESPN, il tecnico, attualmente impegnato nel ruolo di commentatore sportivo, starebbe seriamente prendendo in considerazione l’ipotesi di un ritorno nel massimo campionato inglese.

In modo particolare, nella mente di Mourinho ci sarebbe l’Arsenal. Nonostante il suo passato al Chelsea, lo Special One si sentirebbe pronto a guidare i Gunners in caso di esonero di Emery. Come riferisce anche Sky Sports, infatti, l’allenatore vorrebbe provare a vincere ancora una volta la Premier League e farlo con i londinesi sarebbe un risultato incredibile.